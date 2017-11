Kluivert grijpt kans met beide handen aan en produceert hattrick

Ajax heeft zondag een ruime overwinning geboekt op hekkensluiter Roda JC Kerkrade. Onder aanvoering van Justin Kluivert, die Amin Younes verving op de linkerflank en een hattrick op zijn naam schreef, werd het 5-1 voor de Amsterdammers. Na de eerste helft was er nog weinig reden tot optimisme bij Ajax, maar in de tweede helft tapte de thuisploeg uit een ander vaatje. De historische 0-8 zege op NAC Breda krijgt daardoor een goed vervolg voor de nummer twee van de Eredivisie.

Marcel Keizer moest vooraf puzzelen. Klaas-Jan Huntelaar en Younes ontbraken met blessureleed, terwijl Nick Viergever op het laatste moment ook niet fit genoeg bleek. Deyovaisio Zeefuik stond daarom voor het eerst in de basis van Ajax in de Eredivisie. In de openingsfase probeerde Ajax zonder succes een opening te vinden. De eerste kans was voor Roda: een pegel van Mohamed El Makrini bracht André Onana niet in de problemen. Aan de overzijde volleerde David Neres op aangeven van Kluivert over het doel van Hidde Jurjus.

De eerste keer dat Ajax echt gevaarlijk leek te worden, was na twintig minuten. Kluivert mocht afstormen op Jurjus, maar met een feilloze tackle haalde Adil Auassar net op tijd de angel uit het gevaar. Roda wist de Amsterdammers in bedwang te houden, ondanks dat Ajax de druk probeerde op te voeren. Sterker nog: de eerste serieuze kans voor de Limburgers betekende meteen de 0-1. Joël Veltman liet zich vlak voor het doel aftroeven door Christian Kum, die de bal ontving van Simon Gustafson en van dichtbij binnenknikte.

Het tempo bij Ajax lag te laag, de creativiteit ontbrak en er zat geen diepgang in het spel van de thuisploeg. Maar met de allerlaatste actie van de eerste helft bracht Ajax de stand toch op evenwicht. Kluivert combineerde rap met Hakim Ziyech, stoomde op vanaf links en passeerde Jurjus in de verre hoek. Het was de laatste actie van de eerste helft en het gejuich maakte plaats voor een fluitconcert, want de eerste helft stelde niemand tevreden.

In de tweede helft stelde Ajax orde op zaken en liep het uit naar een ruime zege. Eerst was het de beurt aan Kasper Dolberg, die vanuit een moeilijke hoek uithaalde op aangeven van Neres. Via het been van Kum vloog het leer binnen. De 3-1 vormde het hoogtepunt van de middag: met een geweldige uithaal vond Kluivert de verre hoek en liet hij Jurjus kansloos. Donny van de Beek, vorige week goed voor een hattrick tegen NAC Breda, deed eveneens een duit in het zakje door de bal uit de lucht te nemen vanaf de rand van het strafschopgebied. Een fraaie individuele actie van Kluivert leidde tot de 5-1 eindstand. Hij kreeg vervolgens een publiekswissel en Dennis Johnsen maakte zijn debuut.