Watzke voert druk op: ‘Ik heb duidelijke verwachtingen van je, Peter’

Hans-Joachim Watzke heeft de druk op Peter Bosz opgevoerd. Zondag hield Borussia Dortmund een ledenvergadering na de 4-4 remise tegen Schalke 04 en algemeen directeur Watzke eiste publiekelijk verbetering onder Bosz. "Ik heb duidelijke verwachtingen van jou en van jouw team, Peter", zei de beleidsbepaler.

Dortmund stevende af op een gemakkelijke zege tegen de rivaal, maar niets bleek minder waar. Een 4-0 voorsprong bij rust werd in de tweede helft volledig uit handen gegeven. Bosz lijkt voorlopig te mogen aanblijven, maar de wedstrijd tegen Bayer Leverkusen van zaterdag lijkt zijn laatste kans te vormen. "Ik verwacht dat jij samen met Michael Zorc (technisch directeur, red.) alles op alles zet en geen middel onbenut laat. We zullen dat kritisch en constructief evalueren."

"We moeten niet in zak en as gaan zitten", voegde Watzke daar evenwel aan toe. Volgens de directeur haalde Dortmund in de eerste helft het niveau van de eerste twaalf wedstrijden onder Bosz. "Maar we hebben nu drie punten minder dan vorig seizoen op dit moment. Zolang we niet op een plek staan die recht geeft op Champions League-voetbal, gaat niets goed. We moeten daar lessen uit trekken."

Het puntverlies was extra pijnlijk omdat het gebeurde tegen de aartsrivaal. Voorzitter Clemens Tönnies van de Raad van Commissarissen van Schalke zei onlangs dat die Knappen op den duur hun rivaal voorbij willen streven. "Ik wil Clemens graag een voorstel doen. Laten we tien jaar wachten. Als jullie dan hebben bereikt wat wij hebben bereikt, als jullie honderd punten meer hebben verzameld dan wij, als je tweemaal Duits kampioen bent geworden én geen schulden hebt, dan ga ik naar Rheda-Wiedenbrück om je te feliciteren", reageerde Watzke. "Maar ik denk niet dat dat nodig zal zijn. Zoveel zelfvertrouwen moeten we wel hebben."