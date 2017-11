Verbeek: 'In Duitsland is 'arschloch' zeggen toch niet zo'n goed idee'

Gertjan Verbeek was vanaf januari 2015 tot afgelopen zomer trainer van VfL Bochum. De Nederlandse trainer staat erom bekend te zeggen waar het op staat en nooit een blad voor de mond te nemen. Een journalist van BILD kan daarover meepraten, want hij werd door Verbeek tijdens een persconferentie uitgescholden voor arschloch, het Duitse woord voor klootzak.

Verbeek raakte geïrriteerd tijdens de persconferentie en kon zich niet inhouden. "Op een gegeven moment heb ik maar gezegd wat ik ervan vond”, zei de trainer van FC Twente zondag bij De Tafel van Kees. "Je kunt in Nederland nog een keer 'klootzak' zeggen, maar in Duitsland is 'arschloch' zeggen toch niet zo'n goed idee. Not so done.”

Het incident heeft Verbeek niet lang achtervolgd in Duitsland. “Ik heb er verder heel weinig last van gehad. Die man zat er altijd, maar daarna heb ik hem nooit meer gesproken”, aldus de coach. “Dat was een nadeel voor Bochum, want de club kwam een stuk minder in de publiciteit. Ze schreven echt niets meer over Bochum. Maar ik had die man eindelijk rustig gekregen.”