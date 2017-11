‘Bosz mag voorlopig aanblijven; laatste kans tegen Leverkusen’

Duitse media speculeren volop over de toekomst van Peter Bosz bij Borussia Dortmund. De Duitse topclub verspeelde zaterdag tegen Schalke 04 een 4-0 voorsprong en moest uiteindelijk genoegen nemen met een punt (4-4). Bosz gaf voor het duel aan dat de confrontatie met de aartsrivaal cruciaal zou kunnen zijn voor zijn positie, maar Die Welt en BILD melden dat de Nederlander voorlopig aanblijft.

Die Welt meldt dat de clubleiding van Dortmund besloten heeft de trainer voorlopig het vertrouwen te blijven geven. Dat betekent dat Bosz volgende week zaterdag nog op de bank zit, wanneer BVB op bezoek gaat bij Bayer Leverkusen. Ook BILD komt zondagochtend met dit nieuws. De clubleiding zou nog niets zien in een ontslag, omdat een alternatief niet snel om handen is. Dortmund aast op een trainer die het spel van de ploeg naar zijn hand kan zetten en Bosz krijgt voorlopig nog het vertrouwen dit te realiseren.

Sport 1 stelt echter dat een ontslag van Bosz onvermijdelijk is geworden. De ex-trainer van onder meer Ajax en Vitesse oogde hulpeloos na het waanzinnige gelijkspel tegen Schalke 04, zo klinkt het. Een verslaggever van Sport 1 meldt zondagochtend echter ook dat Bosz zondag gewoon op het trainingscomplex aanwezig is en niets duidt op een ontslag.

Kicker vraagt zich af of Dortmund wel weer gaat presteren onder Bosz en betwijfelt of de Nederlander de boel op de rit kan krijgen. 'Terwijl het seizoen vordert, stort de boel in bij Dortmund. Op het einde is er alleen nog maar puinhoop over. Dortmund gaat turbulente tijden tegemoet', aldus de Duitse sportkrant.