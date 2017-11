Messi ziet meer structuur na vertrek Neymar: ‘We zijn daar sterker’

Lionel Messi verloor afgelopen zomer aanvalspartner Neymar aan Paris Saint-Germain voor het recordbedrag van 222 miljoen euro en de Argentijn spreekt in een interview met Marca van een groot gemis in aanvallend opzicht. Toch constateert Messi, die zaterdag zijn contract bij Barcelona verlengde tot de zomer van 2021, ook een positieve verandering na het vertrek van de Braziliaan.

"Het vertrek van Neymar heeft ervoor gezorgd dat wij onze speelstijl aan hebben moeten passen. We zijn een groot aanvallend talent verloren, maar dat heeft ons in defensief opzicht ook geholpen. Momenteel zijn we op het middenveld sterker. Er heerst meer orde in de ploeg. Er zit nu meer structuur in ons team en dat maakt ons defensief sterker."

De dertigjarige spelmaker gaat ook in op zijn contractverlenging. "Om mijn leven hier te leven, thuis… Ik wilde altijd al mijn carrière hier beëindigen. Mijn droom is om mijn loopbaan bij Barcelona te beëindigen en we zijn op de goede weg. De bedoeling is om prijzen te pakken. We willen geschiedenis blijven schrijven. We hebben al veel gewonnen, maar ik hoop dat de prijzenkast nog iets voller wordt."