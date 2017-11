Van Ginkel kan zich niet vinden in ‘Lucky PSV’: ‘Daar werken we hard voor’

PSV heeft de laatste twee wedstrijden in de Eredivisie ternauwernood weten te winnen. Zowel tegen FC Twente (4-3) als tegen PEC Zwolle (0-1) maakten de Eindhovenaren in de laatste minuten het winnende doelpunt. Marco van Ginkel maakt het niets uit of men de club van trainer Phillip Cocu bestempelt als 'Lucky PSV', zo geeft de middenvelder aan in gesprek met de NOS.

"Als we maar winnen. Ik krijg ook weleens opmerkingen van vrienden die voor bijvoorbeeld Ajax of Feyenoord zijn en liever hebben dat ik verlies", aldus de 24-jarige Van Ginkel. De aanvoerder is het niet altijd eens met de kritiek op het voetbal van de koploper. "Omdat de afgelopen wedstrijden niet top waren, trekken mensen meteen conclusies."

"Dat we bovenaan staan omdat we veel geluk hebben gehad. Maar we hebben ook goede uitslagen neergezet en goed gevoetbald", vervolgt de Chelsea-huurling. "Soms is het ook wel lekker dat je zo gepusht wordt als mensen zeggen dat het er bij ons niet goed uitziet. Dan is het streven om dat wél te bereiken, en daar werken we hard voor."

Van Ginkel ligt tot medio 2020 vast op Stamford Bridge en de huurling ziet een nieuwe kans bij de Engelse grootmacht wel zitten: "Uiteindelijk wil je misschien een keer een kans krijgen. Ik denk wel dat ik een stuk verder ben dan toen ik daar binnenkwam (2013, red.). Als dat niet zo is, ga je verder kijken. En natuurlijk wil Chelsea dan een mooi prijsje voor je."