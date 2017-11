De Bruyne had slecht gevoel onder Mourinho: ‘Wat wil je dan dat ik doe?’

Kevin De Bruyne maakt onder Josep Guardiola momenteel furore bij Manchester City. De middenvelder is een van de belangrijkste spelers van de Spanjaard, maar bij Chelsea heeft de Belg nooit weten te imponeren. De Bruyne mocht onder José Mourinho slechts twee keer in de basis starten bij the Blues en de international van de Rode Duivels zegt dat zijn tijd op Stamford Bridge moeizaam was.

"Ik ben altijd zeer vastberaden geweest om iets neer te zetten in het voetbal. Hetzelfde had ik bij Chelsea, om daar te laten zien dat ik een hele goede voetballer ben", aldus De Bruyne in gesprek met The Times. "Misschien was mijn tijd bij Chelsea niet de meest vrolijke, maar het was een goede ervaring voor mij om te leren. Een van de belangrijkste periodes in mijn carrière."

De Bruyne kwam in 2012 over van Genk voor 8 miljoen euro, maar werd twee jaar later voor 22 miljoen euro verkocht aan VfL Wolfsburg. Mourinho zei regelmatig dat De Bruyne bepaalde aspecten miste in zijn spel, wat leidde tot frustratie bij de Belg. "Ik zei dat ik gewoon kon spelen. Maar ik had geen statistieken: twee wedstrijden. Wat wil je dan dat ik doe? Ik had het gevoel dat ik gewoon niet aan spelen toe zou komen."

"Al had hij gezegd dat ik meer wedstrijden zou gaan spelen, dan was het waarschijnlijk maar van twee duels naar vijf gegaan. Het was voor mij een goede beslissing om te vertrekken. Voor Chelsea uiteindelijk ook. Ze hebben een speler die niet speelde voor meer geld verkocht. Ik heb in Duitsland een goed jaar gespeeld (op huurbasis bij Werder Bremen, red.), dus daarom was ik zo duur."