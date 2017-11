Kluivert in discussie met Keizer: ‘Dat was er even niet bij mij’

Ajax beleefde een slechte seizoensstart en ook enkele spelers van de Amsterdamse club haalden niet het niveau die ze vorig seizoen wél regelmatig aantikten. Ook Justin Kluivert behoort tot de groep Ajacieden die minder presteerden, zo erkent het talent zelf in gesprek met de NOS. "Ik was zelf ook zeker niet tevreden over mijn spel."

"Het is belangrijk om rendement te halen en dat was er even niet bij mij. Toen koos de trainer voor een ander en dat heeft goed uitgepakt", wijst Kluivert op David Neres, die indruk maakt als rechtsbuiten. Door een blessure van Amin Younes kreeg Kluivert vorige week tegen NAC Breda (0-8) voor het eerst in twee maanden weer eens een kans in de basis.

Kluivert stond als linksbuiten op het wedstrijdformulier, de positie waarop hij het liefst speelt. "Ik heb daar weleens met de trainer (Marcel Keizer, red.) over gesproken, maar hij ziet me graag op rechts, omdat ik dan meer diepgang heb en het veld groot houd, terwijl ik op links meer de neiging heb om naar binnen te kruipen." Keizer liet na afloop van het duel met NAC weten tevreden te zijn over Kluivert.

"Hij heeft gedisciplineerd gespeeld. Daarmee bedoel ik dat hij niet overal op het veld te vinden was", aldus de trainer. "Want hij wil in al zijn enthousiasme nog wel eens heel veel ballen hebben. Daar is niks mis mee, maar hij moet dan wel op links blijven. Al heeft hij ook wel een beetje een vrije rol." Mogelijk komt Kluivert zondagmiddag weer in actie, als Ajax het opneemt tegen Roda JC Kerkrade.