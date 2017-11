Twijfel over schitterend doelpunt van Chelsea: ‘Ik geloof hem niet’

Chelsea pakte afgelopen zaterdag een punt tegen Liverpool op Anfield door een goal van Willian (1-1). De poging van de creatieveling leek op een voorzet, maar de bal vloog over doelman Simon Mignolet in het net. De middenvelder van the Blues benadrukt na afloop van de kraker dat het doelpunt bewust op deze wijze was gemaakt.

"Natuurlijk was het een schot, geen twijfel", aldus de Braziliaan bij Chelsea TV. "Sommige mensen vragen: 'Wilde je de bal voorzetten of schieten?' Ik zeg: 'Schieten, natuurlijk. Teveel kwaliteit.' Ik ben blij om op deze schitterende wijze te scoren. Het is belangrijk doelpunten te maken. We moeten doorzetten en elkaar blijven ondersteunen."

Alan Shearer is het oneens met Willian. "Ik denk dat het een voorzet was, ik geloof hem niet", zegt de oud-spits van onder meer Newcastle United bij de BBC over de gelijkmaker. "Als ik hem was, zou ik ook gezegd hebben dat ik het zo bedoelde. Ik had nooit gezegd dat het een voorzet was. Maar je kan het goed aflezen op de wijze waarop zijn lichaam is vormgegeven."