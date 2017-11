Klopp: ‘Als we nu echt daaraan denken, zouden we krankzinnig zijn’

Liverpool speelde zaterdag met 1-1 gelijk tegen Chelsea op Anfield, waardoor de ploeg van Jürgen Klopp in de Premier League nu elf punten achterstaat op koploper Manchester City, dat zondag nog in actie komt tegen Huddersfield Town. De Duitse oefenmeester van the Reds is geïrriteerd wanneer hij de vraag krijgt of hij de laatste tijd aan City heeft gedacht.

"In onze situatie en die van alle andere clubs… Als we nu echt aan Manchester City denken, zouden we echt krankzinnig zijn", aldus Klopp, geciteerd door Goal. "Hoe we City kunnen achterhalen? Er is veel werk te verzetten, maar we moeten gewoon gaan winnen. Het is belangrijk dat je je eigen doelen stelt, dan kan je een gelukkig persoon zijn. En dan kan je zelfverzekerd zijn. En met zelfverzekerdheid bereik je veel."

"Vandaag heb ik na de wedstrijd geen enkele seconde gedacht aan Manchester City. Wat ik werkelijk dacht? Dat we de wedstrijd hadden moeten winnen. Dan hadden we meer punten gehad en dan zouden we gelijkstaan met Chelsea. Onze positie is nog steeds prima, maar we moeten wel verbeteren. Vandaag hadden er veel dingen kunnen gebeuren en de jongens deden het goed, dus ik ben blij. Maar niet met het resultaat."

Tottenham Hotspur speelde zaterdag op Wembley met 1-1 gelijk tegen West Bromwich Albion, waardoor de club van Mauricio Pochettino tien punten achterstaat op City. "Het klopt dat het gat nu tien punten is, dat is gigantisch in de Premier League", aldus de Argentijnse manager. "Maar we moeten naar onszelf kijken en wedstrijden hier winnen, net als vorig jaar op White Hart Lane. Wembley is gewoon anders, daar moeten we mee zien om te gaan.”