Guardiola doet belofte: ‘Dat deden we ook tegen Feyenoord’

Manchester City treft zondagmiddag Huddersfield Town en de vraag is wie er bij the Citizens in de punt van de aanval staat. Gabriel Jesus mocht vanaf het begin starten tegen Leicester City vorige week (0-2) en afgelopen dinsdag mocht Sergio Agüero aantreden tegen Feyenoord in de Champions League (1-0). Josep Guardiola erkent dat beide spitsen aanspraak maken op een basisplek.

"Ik weet zeker dat ik bekritiseerd word, zeker als we niet winnen. Zeker weten", aldus de manager van de huidige koploper in de Premier League. "Nu hebben we een relaxte persconferentie, maar ik weet zeker dat we wedstrijden gaan verliezen en dan komen de discussies weer op gang. Maar ze (Gabriel Jesus en Sergio Agüero, red.) hebben een geweldige relatie. Het is niet makkelijk om twee spitsen te vinden die zó goed met elkaar omgaan", citeert onder meer Goal.

"Ten eerste is Sergio erg ervaren en een hele aardige vent. En Gabriel ook. Natuurlijk willen ze spelen en ik weet dat als ze niet spelen, ze een beetje teleurgesteld zijn. Maar hetzelfde geldt voor de anderen: Danilo is niet blij en dat vormt ook geen probleem", aldus Guardiola, die eerder suggereerde dat de twee spitsen niet samen zouden spelen totdat de geblesseerde Benjamin Mendy volledig is hersteld.

"Ze gaan ook samen met elkaar spelen, met of zonder Mendy. Tot nu toe hebben ik besloten om met één spits te spelen en ze weten allebei dat ze goed moeten spelen, omdat de ander aast op zijn positie. Ze moeten de strijd met elkaar aangaan, met een persoon van hetzelfde niveau. Ze gaan veel wedstrijden samen spelen, ook zonder Benjamin. Met twee spitsen in het centrum dus. We deden dat ook de laatste tien minuten tegen Feyenoord."