Vilhena legt aparte manier van juichen niet uit: ‘Dat is iets voor mezelf’

Tonny Vilhena verloor niet één van zijn tien Eredivisie-wedstrijden tegen FC Groningen: zeven zeges, drie remises. De middenvelder nam zaterdagavond een van de twee treffers van Feyenoord in het Noordlease Stadion voor zijn rekening en dat betekent dat hij tot scoren kwam in drie van zijn laatste vier duels met de noorderlingen.

Vilhena vierde zijn treffer met zijn wijsvingers in zijn oren en de tong uit zijn mond. "Dat is voor mezelf. Ik sluit me gewoon af voor de buitenwereld, wil niets horen. Verder ga ik het er niet over hebben", vertelde de middenvelder aan RTV Rijnmond. Het was voor Feyenoord pas de eerste competitiezege sinds 1 oktober. "De wedstrijd tegen Manchester City hebben we goed gespeeld en het vertrouwen meegenomen naar deze wedstrijd. Nu winnen we, maar we moeten van wedstrijd tot wedstrijd leven, dat is het belangrijkste."

Steven Berghuis denkt dat Feyenoord nog altijd een rol kan spelen in de titelstrijd, ook al heeft koploper PSV elf punten meer en een wedstrijd minder gespeeld. "Het ligt allemaal dicht bij elkaar. Vorig jaar speelden we mindere wedstrijden en toen viel de score wel steeds de goede kant op, nu steeds niet", zo benadrukte de aanvaller in gesprek met de NOS. "Dat neemt niet weg dat we kritisch zijn op ons spel, maar het ligt zo dicht bij elkaar. Gelukkig viel het nu de goede kant op voor ons."

Karim El Ahmadi was opgelucht na de driepunter. "We kregen in de eerste helft wat kansjes en dan denk je: het zal toch niet weer gebeuren?", vertelde de middenvelder en captain aan FOX Sports. "In de tweede helft hebben we de kansen afgemaakt. Dat hadden we wel nodig. Je geeft weinig weg en hebt altijd kans om te scoren vanwege de individuele klasse van sommige spelers. Dat zag je vandaag ook."