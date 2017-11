‘Ik snap nu hoe PSV zich vorige week voelde, dit voelt wel een beetje naar’

PEC Zwolle speelde zaterdagavond geen grootse wedstrijd tegen sc Heerenveen, maar het team van John van 't Schip vertrok wel met drie punten uit het Abe Lenstra Stadion: 1-2. Bram van Polen weet dat voetbal een vreemd spelletje kan zijn. PEC was immers een week geleden sterker dan koploper PSV, maar bleef met lege handen achter: 0-1.

"Ik snap nu een beetje hoe PSV zich vorige week voelde", vertelde Van Polen met een glimlach aan FOX Sports. "Maar ik win liever met goed voetbal hoor, want dit voelt ergens nog wel een beetje naar. Je wilt gewoon lekker goed voetbal laten zien." De aanvoerder van PEC vond de overwinning 'echt onterecht'. "Ik heb dus ergens wel een beetje medelijden met Heerenveen", erkende Van Polen.

"De eerste helft was echt heel slecht van ons. In de tweede helft geef je niet veel meer weg, maar we hebben enkel een goede periode van tien minuten na rust gehad: meer was het niet." Van 't Schip erkent dat hij liever beter voetbal had willen zien én daarbij de drie punten. "Misschien dat PEC vorig jaar een wedstrijd als deze had verloren, maar met het vertrouwen en de eenheid die er is weet je deze wedstrijd nu toch nog te winnen."

PEC staat vierde op de ranglijst van de Eredivisie, met 25 punten uit 13 ontmoetingen. Ajax heeft evenveel punten, maar speelt vandaag nog tegen Roda JC Kerkrade.