‘Ajax, Feyenoord en PSV zijn goede ploegen, ik hoop dat er eentje toehapt’

Mimoun Mahi staat op zeventien Eredivisie-goals in 2017, meer dan iedere andere speler. De aanvaller van FC Groningen zet in op een transfer binnen Nederland en denkt dat hij prima zou passen bij Ajax, Feyenoord of PSV. Hij denkt dat hij de kwaliteiten heeft om een stap naar de Nederlandse top te maken.

"Ik heb het afgelopen jaar bewezen dat ik een bijdrage kan leveren en hoop op een binnenlandse stap, maar als dat niet gebeurt sta ik zeker open voor een stap naar het buitenland", erkent de 23-jarige aanvaller in gesprek met Voetbal Inside. Veel geld verdienen door de Nederlandse top over te slaan is geen optie. Mahi is naar eigen zeggen niet iemand van het cashen. "Ik denk gewoon eerlijk aan m'n toekomst. Ik hoop gewoon een completere voetballer te worden. Dan ga je sowieso cashen als je het goed doet,"

Mahi wil graag naar Ajax, Feyenoord of PSV. Een favoriete bestemming kan de aanvaller echter niet aanwijzen. "Alle drie. Ik sta voor alles open als ik eerlijk ben. Alle drie zijn het heel goede ploegen en hoop dat er eentje hapt voor mij." FC Groningen lichtte eerder dit kalenderjaar een eenzijdige optie in zijn aflopende contract, daar de aanvaller niet wilde verlengen. Mahi, die belangstelling uit Engeland genoot, staat nu nog tot medio 2019 onder contract in het Noordlease Stadion.