‘Het is misschien wel de mooiste goal die ik voor Feyenoord heb gemaakt’

Feyenoord wist zaterdagavond voor het eerst sinds lange tijd weer eens te winnen in de Eredivisie. De Rotterdammers wonnen op bezoek bij FC Groningen met 0-2 en Nicolai Jörgensen zorgde voor een fraaie treffer. Steven Berghuis leverde de assist met een hakje, waarna de Deen Groningen-doelman Sergio Padt met een lob wist te verschalken.

“Zulke goals maak je normaal alleen op de training. Het is een van de mooiste goals die ik voor Feyenoord heb gemaakt, misschien wel de mooiste”, zegt de Deense spits op de website van Feyenoord. "Het is erg belangrijk dat we vandaag hebben gewonnen, omdat we niet te veel punten meer willen en kunnen verliezen. De komende week hebben we geen midweeks programma, waardoor we kunnen herstellen.”

“Veel jongens hebben de afgelopen weken met het nationale team gespeeld, dus de rustige week komt goed uit”, vervolgt Jörgensen. Hij stelt dat de manier waarop Feyenoord de overwinninge pakte, vertrouwen geeft. “Zeker de eerste tachtig minuten speelden we sterk, zowel verdedigend als aanvallend. In de eerste helft hadden we nog moeite om te scoren, gelukkig sloegen we snel na rust wel twee keer toe. Dat we de nul hebben gehouden, geeft het hele team ook een goed gevoel.”

“We hebben een hoop kansen gecreëerd en onszelf daarvoor uiteindelijk ook beloond in de tweede helft. Ik ben tevreden met de drie punten, met het spel en de verdedigende discipline in het team”, voegt Feyenoord-trainer Giovanni van Bronckhorst daar aan toe tegenover het Algemeen Dagblad. Met name Steven Berghuis kon op lof van zijn trainer rekenen. “Hij had twee fantastische assists. Steven is een heel frivole speler, hij kan zulke acties maken. Hij heeft ons vandaag in het zadel geholpen.”