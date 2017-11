Atlético Madrid schrijft geschiedenis in ruime uitoverwinning in Valencia

Atlético Madrid heeft voor het eerst sinds september twee officiële zeges op rij geboekt. Drie dagen na de midweekse Champions League-zege op AS Roma was het team van Diego Simeone met liefst 0-5 te sterk voor Levante. Dat was tevens de eerste zege van los Colchoneros in het Ciutat de Valencia sinds oktober 2007. Atlético heeft nu 27 punten, evenveel als Real Madrid, en wacht de uitslag van de topper tussen Valencia en Barcelona af.

Levante, met Enes Ünal in de basis, liep na vijf minuten al achter de feiten aan. Na een pass van Kevin Gameiro richting Ángel Correa werkte Róber de bal achter zijn eigen doelman: 0-1. In de 29e minuut ging een andere verdediger in de fout. Chema voorkwam weliswaar in de doelmond dat Correa scoorde, maar legde de bal panklaar voor Gameiro. Het was voor de Fransman doodeenvoudig om de bal in het lege doel te werken.

In de tweede helft liep Atlético verder uit. In de 58e minuut rondde Gameiro een heerlijke pass van Griezmann af en zeven minuten later was de wisselwerking precies omgekeerd: 0-3 en 0-4. In de 68e minuut was het weer raak: Griezmann profiteerde van een gekeerd schot van Gameiro. Tot zaterdagavond was Atlético er nog nooit in geslaagd om in een uitduel van LaLiga vijf goals vóór de zeventigste minuut te maken. Met dank aan Jan Oblak bleef Atlético ook in de slotfase verstoken van een tegendoelpunt.