Zidane sluit winterse aankopen niet uit: ‘We zien wat er gaat gebeuren’

Real Madrid won zaterdagavond moeizaam van Málaga, dankzij een doelpunt van Cristiano Ronaldo. De wedstrijd tegen los Boquerones was misschien wel illustrerend voor het seizoen van de Koninklijke tot dusver. Er werd reeds drie keer gelijkgespeeld en tweemaal verloren, waardoor de achterstand op koploper Barcelona in LaLiga al behoorlijk is.

Trainer Zinédine Zidane sluit dan ook niet uit dat er nieuwe spelers bij komen in januari. “We zien wel wat er gaat gebeuren. Ik wil het nu in ieder geval niet over transfers hebben. Er zullen geen spelers vertrekken in januari”, zegt Zidane in gesprek met verschillende Spaanse media. “We moeten komende tijd hard blijven werken, ik ook. Daarnaast kunnen we positief zijn, want we hebben drie punten weten te pakken.”

“Het zal beslist beter worden, we willen een reeks van goede wedstrijden neerzetten”, vervolgt de Franse oefenmeester. “Ronaldo had kansen om te scoren, maar hetzelfde geldt voor Karim Benzema. Je moet naar hun doelman kijken, hij maakte een aantal goede reddingen. We houden ervan om thuis te spelen, maar de meeste teams geven hier alles voor een resultaat. Na deze overwinning kunnen we rustig naar Valencia-Barcelona kijken.”