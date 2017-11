Klopp woest: ‘We wilden het systeem veranderen, de arbiter stond het niet toe’

De kraker in de Premier League tussen Liverpool en Chelsea leverde zaterdagavond geen winnaar op (1-1). Liverpool leek in eigen huis lang op weg naar de zege, maar moest vijf minuten voor tijd toch nog de gelijkmaker incasseren. Jürgen Klopp was na afloop des duivels over het optreden van scheidsrechter Michael Oliver.

De manager van Liverpool wilde vlak voor de gelijkmaker van Willian een wissel toepassen, maar werd naar eigen zeggen teruggefloten door Oliver. "We wilden het systeem veranderen, maar de arbiter stond het niet toe", werd hij na afloop van het duel geciteerd door diverse Engelse media. "We wilden graag met vijf verdedigers gaan spelen en de situatie veranderen. Het is niet prettig om dat doelpunten te incasseren."

Klopp was wel tevreden over het spel van zijn eigen elftal. "Ik ben blij met de manier waarop we de wedstrijd benaderd hebben. Het is lastig als Chelsea min of meer met acht verdedigers speelt", aldus de Duitse oefenmeester. "Natuurlijk wil je de drie punten wanneer je thuis met 1-0 voorstaat, maar het was een goede wedstrijd en uiteindelijk is het wel een punt tegen Chelsea. Er zal vanavond een moment komen dat ik zal beseffen dat het resultaat oké is."

Antonio Conte vond dat Chelsea recht had op de zege. "Het was een goed optreden van mijn ploeg, we verdienden om te winnen", zei hij voor de camera van de BBC. De coach van the Blues zag zijn ploeg karakter tonen na de openingstreffer van Mohamed Salah. "We hebben een lange trip achter de rug en ondanks dat mijn spelers geen rust was gegund, hebben ze een nederlaag geen enkel moment geaccepteerd. Een gelijkspel is een prima resultaat."