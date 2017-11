Feyenoord zet voor rest van kalenderjaar streep door uitgevallen Haps

Ridgeciano Haps heeft zaterdagavond in de uitwedstrijd tegen FC Groningen (0-2) zijn sleutelbeen gebroken. De linksback van Feyenoord is daardoor minimaal zes weken uitgeschakeld, zo meldt de club zaterdagavond via de officiële kanalen.

Haps liep de blessure in de eerste helft op bij een verdedigende actie, waarbij hij ongelukkig terechtkwam. Hij moest per brancard het veld verlaten en werd na twintig minuten vervangen door Miquel Nelom.

De voorbije weken was de ziekenboeg van Feyenoord juist leeggestroomd. Zaterdag kon trainer Giovanni van Bronckhorst enkel niet beschikken over Eric Botteghin en Jan-Arie van der Heijden.