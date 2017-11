Heracles Almelo stormt linkerrijtje binnen dankzij fraaie doelpunten

Heracles Almelo heeft zich zaterdagavond uitstekend hersteld van de 4-1 nederlaag die het vorige week leed op bezoek bij ADO Den Haag. Het elftal van John Stegeman rekende in eigen huis dankzij fraaie doelpunten van Reuven Niemeijer en Paul Gladon met minimaal verschil af met NAC Breda: 2-1. Heracles is door de overwinning opgeklommen naar een negende plaats in de Eredivisie, terwijl NAC zeventiende blijft staan.

De voortekenen waren positief voor de Almeloërs. Heracles vergaarden tien punten in zijn laatste vier competitiewedstrijden op eigen veld, terwijl NAC niet wist te winnen in zijn laatste zes wedstrijden. Toch werd het thuispubliek in het Polman Stadion na een klein kwartier spelen opgeschrikt door de openingstreffer van de bezoekers. Angeliño beproefde zijn geluk van grote afstand en zag zijn poging met een dwarrel binnenvliegen: 0-1.

Heracles stelde echter vrijwel onmiddellijk orde op zaken. Niemeijer schoot eerst via de onderkant van de lat de gelijkmaker tegen de touwen, waarna Gladon het team van Stegeman halverwege de eerste helft met een volley zelfs aan de leiding bracht na een hoekschop van Brandley Kuwas. Heracles kreeg daarna kansen op meer, maar doordat Dario van den Buijs zijn kopbal onvoldoende richting mee kon geven en Kristoffer Peterson hard naast schoot, bleef de schade voor rust beperkt voor NAC.

De thuisploeg kreeg ook na de onderbreking goede kansen op de 3-1. Peterson was na een razendsnelle counter opnieuw dicht bij een treffer, maar hij vond Mark Birighitti op zijn pad. De doelman ranselde even later ook een kopbal van Dries Wuytens uit de bovenhoek. NAC mocht daardoor blijven hopen op een gelijkspel. Thierry Ambrose dwong Bram Castro twintig minuten voor tijd nog wel tot een redding, maar verder dan dat zouden de manschappen van Stijn Vreven niet meer komen.