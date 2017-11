Heynckes na dertig Bundesliga-duels voor het eerst ten onder met Bayern

Bayern München heeft zaterdagavond de tweede competitienederlaag van het seizoen geleden. Het team van Jupp Heynckes ging met minimaal verschil onderuit bij Borussia Mönchengladbach, door doelpunten van Thorgan Hazard en Matthias Ginter: 2-1. Het is voor Heynckes de eerste competitienederlaag na dertig opeenvolgende duels, verdeeld over twee periodes. Bayern blijft zodoende op 29 punten staan; nummer twee RB Leipzig won eerder op de dag van Werder Bremen (2-0) en staat op 26 punten.

Borussia Mönchengladbach maakte in de eerste helft een zelfverzekerde indruk. De ploeg van Dieter Hecking stond in defensief opzicht goed opgesteld en liet zich ook offensief nadrukkelijk gelden. Van Bayern had de thuisploeg rond het doel van Yann Sommer nauwelijk iets te duchten, al mikte Robert Lewandowski de bal in de 43e minuut met zijn hak op de paal. Die Fohlen stonden op dat moment al met 1-0 voor.

Na een handsbal van Niklas Süle in de 37e minuut wees Manuel Gräfe naar de stip. Hazard nam de verantwoordelijkheid en schoot het leer ietwat gelukkig achter Sven Ulreich, die de bal niet volledig kon keren: 1-0. Eén minuut na de kans van Lewandowski verscheen de 2-0 op het scorebord. Een schot van Lars Stindl werd van richting veranderd en kwam voor de voeten van Ginter, die koeltjes afrondde.

In de tweede helft hing de 2-1 in de lucht: Bayern had volop balbezit en na 66 minuten schoot ook Kingsley Coman op de paal. Nog geen tien minuten later kreeg het team van Heynckes toch de aansluitingstreffer. Jannik Vestergaard kopte een bal na een voorzet weg, waarna Vidal met links de bal achter Sommer schoot. Tot meer was Bayern inhet Borussia Park echter niet in staat.