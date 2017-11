Willem II pakt na ruime achterstand punt dankzij hattrickheld

VVV-Venlo heeft zaterdagavond voor de zesde keer op rij niet weten te winnen in de Eredivisie. Het elftal van Maurice Steijn leek in de thuiswedstrijd tegen Willem II lang op weg naar een comfortabele overwinning, maar stortte in de slotfase volledig in: 3-3. Bartholomew Ogbeche was met drie doelpunten de grote man aan de kant van de bezoekers.

VVV sleepte vorige week in de uitwedstrijd tegen Feyenoord in de slotfase een gelijkspel uit het vuur dankzij een ingestudeerde hoekschop en dat recept bleek ook tegen Willem II goud waard. De promovendus schoot voor eigen publiek furieus uit de startblokken en wist na zeven minuten voetballen de score te openen via Vito van Crooij. De aanvaller plaatste het leder na een korte hoekschop van buiten het strafschopgebied met veel gevoel in de verre hoek: 1-0.

Willem II had weinig in de melk te brokkelen en had het geluk dat VVV het vizier in de eerste helft niet op scherp had staan. Ralf Seuntjens leek na een half uur de 2-0 binnen te kunnen lopen, maar hij ging ternauwernood onder een voorzet van Van Crooij door. Aan de andere kant voorkwam Lars Unnerstall met een fraaie redding dat Fran Sol tegen de verhoudingen in met het hoofd de score kon nivelleren.

Vlak na de onderbreking wist VVV zijn voordelige marge alsnog te verdubbelen. Willem II slaagde er na een hoekschop niet in de bal voldoende weg te krijgen, waarna Damian van Bruggen van dichtbij kon scoren. Daarmee leek de ploeg van Steijn de punten wel in de tas te hebben, maar doordat Ogbeche na een rommelige situatie vrijwel onmiddellijk de aansluitingstreffer wist te produceren, kreeg het publiek in De Koel toch nog een spannend slot voorgeschoteld.

Clint Leemans leek vervolgens achttien minuten voor tijd vanaf de strafschopstip aan alle onzekerheid een eind te maken, maar opnieuw sloeg Willem II vrijwel meteen terug. Jop van der Linden had een uitstekende vrije trap in huis, waarna Ogbeche zijn hoofd tegen de bal zette: 3-2. De druk op het doel van Unnerstall nam toe in de absolute slotfase en dat resulteerde in de blessuretijd zelfs nog in de gelijkmaker na opnieuw een doelpunt van Ogbeche.