Fraai doelpunt Willian redt punt voor Chelsea op Anfield

Mohamed Salah leek lange tijd matchwinner te worden in het duel tussen Liverpool en Chelsea. De Egyptenaar bracht the Reds na 65 minuten spelen op voorsprong en lang leek het erop dat Liverpool de overwinning over de streep zou trekken. Uiteindelijk bepaalde een geweldig doelpunt van invaller Willian de eindstand op 1-1.

Bij Liverpool begonnen onder meer Georginio Wijnaldum, Roberto Firmino en Sadio Mané op de bank, terwijl ook Chelsea-manager Antonio Conte vijf wijzigingen had doorgevoerd ten opzichte van de Champions League-wedstrijd tegen Qarabag (0-4). Onder meer Willian en Cesc Fàbregas verschenen niet aan de aftrap bij the Blues. De eerste helft op Anfield was weinig enerverend. Conte had zijn ploeg met een defensieve instelling het veld ingestuurd, waardoor Liverpool het lastig had om een gaatje te vinden in de verdediging.

Mede daardoor had Chelsea in de eerste 45 minuten ook de beste kansen. Een schot van Eden Hazard werd gekeerd door Simon Mignolet, terwijl de Belgische doelman kort daarna alert was toen Danny Drinkwater voor zijn neus opdook. Ook een schot van César Azpilicueta en een scrimmage voor het doel leverde niet de eerste Chelsea-treffer op. Aan de andere kant was Salah met een schot gevaarlijk, maar zijn poging ging net naast het doel van Chelsea-doelman Thibaut Courtois.

In de tweede helft bleven de beste kansen in eerste instantie voor de bezoekers. Zo leverde Davide Zappacosta een gevaarlijke voorzet af, die bijna werd ingetikt door Álvaro Morata. Aan de andere zijde dook Daniel Sturridge een aantal keer op in gevaarlijke positie, maar hij bracht Courtois niet in de problemen. Dat deed Salah in de 65e minuut wel. Tiemoué Bakayoko leed balverlies, waarna Philippe Coutinho de bal doortikte naar de Egyptenaar. Hij maakte oog in oog met Courtois geen fout en bracht Liverpool op voorsprong.

In de slotfase golfde het spel heen en weer, wat tot kansen aan beide kanten leidde. Zo was invaller Wijnaldum gevaarlijk namens de thuisploeg, terwijl Marcos Alonso aan de andere kant een mogelijkheid kreeg. Liverpool leek de overwinning over de streep te trekken, totdat invaller Willian met een schitterende lob voor de gelijkmaker zorgde. De Braziliaan stond pas twee minuten in het veld en leek een voorzet te willen geven, maar legde de bal over Liverpool-doelman Mignolet heen. In de slotminuten zetten beide ploegen nog wel aan, maar tot een winnende treffer kwam het niet meer.