Lof voor Bosz: ‘We waren verrast door de opstelling van Dortmund’

Voor Schalke 04 begon de Kohlenpott-derby tegen Borussia Dortmund desastreus. Die Königsblauen keken na 24 minuten spelen al tegen een 4-0 achterstand aan, maar knokten zich uiteindelijk op sensationele wijze terug naar 4-4. Schalke-trainer Domenico Tedesco was na afloop lovend over de speelwijze van collega Peter Bosz.

“Dortmund overrompelde ons in de beginfase. We waren verrast door de opstelling van Dortmund, Bosz had een slimme zet gedaan. Elk schot op doel was raak. In de tweede helft hebben we karakter en mentaliteit getoond en spektakel geboden. Ik ben heel trots op het hele team”, zegt de pas 32-jarige oefenmeester tegenover verschillende Duitse media.

“Om in dit stadion met zo'n atmosfeer na 25 minuten met 4-0 achter te staan, voelde als de hel. In de rust geloofde ik niet dat we nog een punt zouden pakken. Maar de tweede helft was fantastisch, dat is een enorm compliment aan de ploeg waard”, vervolgt Tedesco. “We wilden de tweede helft winnen, dat was het doel. Schalke heeft karakter, Schalke heeft mentaliteit en Schalke vecht zich altijd terug.”