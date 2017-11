Mourinho biedt Carrick trainersfunctie aan: ‘We hebben hem tijd gegeven’

Michael Carrick maakte vrijdagavond bekend dat hij recent met hartritmestornissen kampte en daardoor dit seizoen nog maar weinig in actie kwam voor Manchester United. Desondanks wil de middenvelder het seizoen graag afmaken als speler. Als het aan José Mourinho ligt, is er ook per direct een plaats in zijn staf vrij voor Carrick.

“Michael als persoon is belangrijker dan Michael als speler. We hebben hem de tijd gegeven om te ontspannen, te herstellen en op zijn gemak na te denken over de beslissing of hij doorgaat als speler. Hij weet dat er in mijn staf per direct een plaats is voor hem, als hij besluit te stoppen”, wordt Mourinho na afloop van het duel tussen Manchester United en Brighton & Hove Albion (1-0) geciteerd door verschillende Engelse media.

“Ik wil dat, het bestuur wil dat, de eigenaren willen dat, dus Michael zit in een comfortabele situatie. Zijn toekomst ligt hoe dan ook bij ons, al wil hij voorlopig tot het einde van het seizoen speler blijven”, besluit de Portugese oefenmeester. Het contract van Carrick loopt komende zomer af en tot dusver speelde hij dit seizoen één wedstrijd.