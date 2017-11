Bosz beleeft krankzinnige middag: ‘Voor mijn positie betekent dit niks'

Peter Bosz beleefde zaterdag een krankzinnige middag. De oefenmeester van Borussia Dortmund zag zijn ploeg al na 24 minuten op een 4-0 voorsprong staan, maar die ruime marge werd uiteindelijk uit handen gegeven tegen Schalke 04 in de Kohlenpott-derby. Ondanks het teleurstellende resultaat, vreest Bosz niet voor zijn baan.

“Wat dit voor mijn positie betekent? Niks. Voor mij betekent het niks. Ik lees geen Duitse media en ook geen Nederlandse media. Ik krijg het niet mee. Mocht het zo zijn, dan zal ik het vanzelf horen”, zegt Bosz in gesprek met FOX Sports. De oefenmeester spreekt van een ‘bizarre wedstrijd’. “We hadden in de tweede helft de 5-0 moeten maken, maar dat gebeurde niet. Uiteindelijk wordt het 4-4. Ik zie dat wij de kluts kwijt raken bij een tegendoelpunt.”

“Dan blijkt dat zelfs een 4-0 voorsprong niet genoeg is”, vervolgt de oefenmeester, die het eerste doelpunt van Schalke als breekpunt aanstipt. “Dat klinkt gek, maar de angst sluipt dan toch in de ploeg. Wij kunnen in een hoog tempo combineren, maar we vergeten dat dan. De ruimtes die Schalke weggaf, benutten we niet.”

“Dit is heel moeilijk, ik voel de teleurstelling in mijn hele lijf”, voegt Bosz daar aan toe tegenover diverse Duitse media. “We voetbalden niet meer, vergaten te schieten. Ik wil niet naar excuses zoeken. Maar dit mag nooit gebeuren, zelfs niet na de rode kaart.”