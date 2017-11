Ronaldo schiet Real Madrid naar nipte zege na gemiste strafschop

Real Madrid heeft zaterdag een benauwde overwinning op Málaga geboekt. De ploeg van Zinédine Zidane zegevierde in eigen huis met 3-2 over Málaga, dat tot tweemaal toe in staat was om een voorsprong van de regerend landskampioen weg te werken. De 3-2 van Cristiano Ronaldo, na een gemiste penalty, was doorslaggevend. Door de zege komt Real Madrid op 27 punten; drie minder dan Valencia en zeven minder dan Barcelona.

Real Madrid ging met een minimale voorsprong de rust in. Het team van Zidane domineerde een interessante eerste helft, waarin men na acht minuten al aan de leiding kwam. Na een voorzet van Marcelo richting de tweede paal kopte Cristiano Ronaldo tegen de lat, waarna Karim Benzema de rebound in een leeg doel kon koppen. Málaga liet zich echter niet onbetuigd. Tien minuten later kreeg Diego Rolán het Santiago Bernabéu muisstil. De aanvaller mocht een voorzet van Keko ongehinderd aannemen en schoot van korte afstand de gelijkmaker achter Kiko Casilla: 1-1.

De vreugde van Málaga was echter van korte duur. Casemiro kopte drie minuten later de 2-1 achter Roberto. Het was aan de doelman te danken dat de titelverdediger nog voor rust niet verder uitliep. Twee pogingen van Ronaldo waren een prooi voor de keeper van de bezoekers. Real Madrid zocht in de tweede helft naar een derde doelpunt, maar een misstap van Casilla resulteerde na 57 minuten in de 2-2. Gonzalo Castro kreeg ruimte om uit te halen en zag hoe de doelman zich verkeek op zijn lage en harde inzet.

Ronaldo liet vervolgens een dot van een kans liggen, na voorbereidend werk van Raphaël Varane in het strafschopgebied, maar een kwartier voor tijd was het alsnog raak. Een duidelijke overtreding van Luis Hernández op Luka Modric werd met een strafschop bestraft. Roberto keerde de elfmetertrap van Ronaldo, die de rebound echter benutte: 3-2. Dat was tevens het laatste wapenfeit van de krachtmeting.