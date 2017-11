United worstelt zich voorbij stug Brighton; Tottenham morst opnieuw punten

Manchester United heeft in de achtervolging op Manchester City geen fout gemaakt. The Red Devils hadden het in eigen huis niet gemakkelijk met het stugge Brighton & Hove Albion, maar wisten wel een minimale zege te behalen: 1-0. Tottenham Hotspur liep daarentegen opnieuw averij op in de titelrace en kwam op Wembley niet verder dan een 1-1 gelijkspel tegen West Bromwich Albion.

Manchester United-Brighton & Hove Albion 1-0

Manchester United en Brighton & Hove Albion stonden voor het eerst sinds mei 1983 weer tegenover elkaar op het hoogste niveau. The Red Devils beleven de beste seizoensstart sinds seizoen 2012/13, maar kijken desondanks al tegen een achterstand van acht punten aan op Manchester City. In het eerste bedrijf had Manchester United het niet gemakkelijk met the Seagulls, die kansen kregen via Anthony Knockaert en Pascal Gross.

Pas op slag van rust was de thuisploeg écht dicht bij de openingstreffer. Een kopbal van Romelu Lukaku werd gered door Brighton-doelman Mathew Ryan, waarna de Australiër ook de rebound van Paul Pogba uit het doel rommelde. De defensie van Brighton & Hove Albion hield tot de 67e minuut stand. Uiteindelijk wist Ashley Young de ban halverwege de tweede helft te breken. Zijn inzet belandde via het been van Brighton-verdediger Lewis Dunk achter de kansloze doelman Ryan. Brighton gaf echter niet op en kreeg via onder meer Knockaert mogelijkheden op de gelijkmaker. Manchester United hield de minimale marge in de slotfase echter vast.

Kane tekent voor de gelijkmaker.

Tottenham Hotspur-West Bromwich Albion 1-1

Al na vier minuten keek Tottenham Hotspur op Wembley tegen een achterstand aan. José Salomón Rondón kwam aan de bal na een snelle uitbraak, zette Davinson Sánchez opzij en verschalkte Tottenham-doelman Hugo Lloris met een bekeken schot. The Baggies namen afgelopen week afscheid van manager Tony Pulis, nadat het seizoen tegenvallend was begonnen voor West Bromwich Albion. De ploeg staat net boven de degradatiestreep, maar speelde in Londen een prima wedstrijd.

Harry Kane en Eric Dier kregen in de eerste helft al kansen op de gelijkmaker, maar wisten West Bromwich Albion niet aan wankelen te krijgen. De bezoekers hielden heel lang stand, maar moesten een kwartier voor tijd toch capituleren. Kane tekende met zijn negende Premier League-treffer van het seizoen voor de gelijkmaker. In het laatste kwartier kon Tottenham Hotspur echter niet meer voorkomen dat West Bromwich Albion met één punt zou terugkeren naar de Midlands. Indien Manchester City zondag weet te winnen van Huddersfield Town, bedraagt de achterstand van the Spurs op de koploper reeds tien punten.

Newcastle United-Watford 0-3

Het dit seizoen verrassend goed presterende Watford kende een comfortabele middag in het noorden van Engeland. De ploeg van manager Marco Silva, die in de nadrukkelijke belangstelling van Everton staat, kwam al na negentien minuten spelen op voorsprong. Will Hughes tikte de openingstreffer simpel binnen. Vlak voor rust werden the Hornets nog een handje geholpen door de thuisploeg. DeAndre Yedlin werkte de tweede treffer achter zijn eigen doelman Rob Elliot. Na een uur spelen gooide Andre Gray de wedstrijd definitief in het slot met de 0-3, wat later ook de eindstand bleek te zijn.

Crystal Palace - Stoke City 2-1

Na een weinig enerverende eerste helft brak Xherdan Shaqiri acht minuten na rust op briljante wijze de ban voor de bezoekers, waar Erik Pieters kon rekenen op een basisplaats en Ibrahim Afellay en Bruno Martins Indi de gehele wedstrijd op de bank zaten. De Zwitserse aanvaller ontving de bal rond de middenlijn van Ryan Shawcross en zette vervolgens een indrukwekkende solo in, die eindigde met een schot buiten het bereik van Wayne Hennessey. Crystal Palace deed echter onmiddellijk wat terug via Ruben Loftus-Cheek, waarna Mamadou Sakho the Eagles in de tweede minuut van de blessuretijd zelfs nog de overwinning bezorgde met een intikker, nadat Yohan Cabaye in eerste instantie de paal had geraakt. Patrick van Aanholt en Timothy Fosu-Mensah zaten zonder speelminuten bij de wedstrijdselectie van Crystal Palace.

Swansea City – Bournemouth 0-0

Het werd een wedstrijd om snel te vergeten in het Liberty Stadium, al zullen beide teams het punt koesteren. Wilfried Bony was in de eerste helft dicht bij een doelpunt namens de thuisploeg, maar hij werd teruggefloten vanwege een overtreding. Swansea City maakte na de onderbreking jacht op de winst en kreeg zeven minuten voor tijd ook een enorme kans, maar Leroy Fer stuitte tot tweemaal toe op Asmir Begovic. Mike van den Hoorn stond de gehele wedstrijd binnen de lijnen namens de thuisploeg, terwijl Nathan Aké de negentig minuten volmaakte voor de bezoekers.