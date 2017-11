Dortmund geeft 4-0 voorsprong tegen aartsrivaal Schalke 04 weg

Borussia Dortmund heeft een uitgelezen mogelijkheid laten liggen om een einde te maken aan een bijzonder matige reeks in de Bundesliga. Het team van trainer Peter Bosz stond zaterdag in het thuisduel met Schalke 04 al na 24 minuten met 4-0 voor, maar in de tweede helft dwong de aartsrivaal alsnog een gelijkspel af. Het uitblijven van de eerste competitiezege sinds 30 september zal de geruchten over een aanstaand ontslag van de Nederlander versterken. Door de remise blijven die Borussen twee punten minder hebben dan Schalke: 23 om 21. RB Leipzig staat op 26 punten, na een degelijke thuiszege op Werder Bremen.

Borussia Dortmund - Schalke 04 4-4

Het team van Bosz startte furieus aan de derby; elke fout van Schalke werd genadeloos afgestraft. Een inzet van Nuri Sahin in de twaalfde minuut mislukte, maar de bal kwam alsnog bij de tweede paal terecht waar Pierre-Emerick Aubameyang voor de 1-0 zorgde. Zes minuten later werkte Benjamin Stambouli een vrije trap van Sahin achter zijn eigen doelman. Dortmund rook bloek en zette door: na twintig minuten kopte Mario Götze de 3-0 binnen, na een goede actie van Aubameyang aan de rechterkant. Een rake volley van Raphaël Guerreiro in de 24e minuut bleek uiteindelijk ook meteen de ruststand. In de 34e minuut koos Domenico Tedesco er al om voor om een dubbele wissel bij Schalke door te voeren: Weston McKennie en Franco Di Santo waren de slachtoffers.

Schalke leek zodoende een kansloze tweede helft tegemoet te gaan, maar niets was minder waar. Een goal van Naldo werd wegens buitenspel afgekeurd, maar in de 61e minuut kopte Guido Burgstaller op heerlijke wijze alsnog de 4-1 binnen. Vier minuten later schoot Amire Harit zelfs de 4-2 binnen en Dortmund kreeg niet veel later de volgende domper te verwerken: Aubamayang kreeg zijn tweede gele kaart voor een domme overtreding op Harit. Schalke zocht met man en macht naar meer doelpunten en kwam via een schitterende inzet van Daniel Caligiuri op 4-3. Het was uiteindelijk Naldo die de comeback van de bezoekers completeerde: 4-4.

RB Leipzig - Werder Bremen 2-0

In de achtervolging op koploper Bayern München heeft RB Leipzig geen fout gemaakt tegen laagvlieger Werder Bremen. Na een halfuur spelen kwam de thuisploeg op voorsprong. Naby Keïta ving een afgeslagen bal op en haalde vanaf de rand van het strafschopgebied succesvol uit: 1-0. RB Leipzig verloor dit seizoen in de Bundesliga nog geen wedstrijd in eigen huis, terwijl Werder Bremen buitenshuis nog niet wist te winnen. In het tweede bedrijf kregen de bezoekers via Fin Bartels en Max Kruse kansen op de gelijkmaker. Drie minuten voor tijd gooide Bernardo de wedstrijd in het slot, nadat eerder Yussuf Poulsen en Emil Forsberg kansen op de 2-0 hadden laten liggen. Dankzij de zege blijft RB Leipzig voorlopig in het spoor van Bayern München.

Eintracht Frankfurt - Bayer Leverkusen 0-1

Het bezoek was in de eerste helft weliswaar de betere partij, maar de ploeg van Heiko Herrlich wist zich geen raad met de vele kansen. Eintracht, met Jetro Willems en Sébastien Haller in de basis, was dan ook de morele winnaar na het klinken van het rustsignaal. De tweede helft werd gekenmerkt door intensief voetbal van beide kanten. Het team van Niko Kovac maakte een veel betere indruk dan voor rust, maar na 76 minuten verscheen toch de 0-1 op het scorebord: Kevin Volland was het eindstation van een rappe counter van Bayer. Door de zege staat Bayer voorlopig zesde, met twintig punten. Eintracht, de nummer negen, heeft een punt minder.