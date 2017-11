‘Je hebt een kaartclubje, daar zit ik niet bij omdat ik het spelletje niet snap’

Het zijn roerige tijden voor Sergio Padt als aanvoerder bij FC Groningen. Binnen de spelersgroep ontstond onrust door het veelbesproken incident met Mimoun Mahi en Lars Veldwijk en vorige week stelde Bryan Linssen dat er sprake is van groepjesvorming bij Groningen. Daar herkent Padt zich echter niet in, verzekert hij.

Als aanvoerder was de keeper betrokken bij praatsessies. Die zijn er 'genoeg' geweest, geeft hij aan in het Dagblad van het Noorden. "Waar je om moet denken is dat iedereen zijn eigen gebruiksaanwijzing heeft. Bij de een kan je beter even niets zeggen, de ander neem je even apart en sommigen raak je juist door ze midden in de groep de huid vol te schelden."

Padt was verrast door de uitspraken van zijn voormalig ploeggenoot Linssen. "Ja, je hebt een kaartclubje. Daar zit ik niet bij omdat ik het spelletje niet snap. Ach, alles valt en staat met resultaat. Deze week heb ik veel meer lachende gezichten op de training gezien dan in de weken ervoor. Die 4-2 tegen Vitesse geeft nieuwe energie."