Messi spreekt over Oranje en Ronaldo: ‘Geen idee of we vrienden worden’

Lionel Messi strijdt ook dit jaar om de Ballon d'Or, die op 7 december wordt uitgereikt. Zoals de laatste jaren steevast het geval was, zijn Messi en Cristiano Ronaldo de voornaamste kandidaten voor de prestigieuze prijs. De Argentijn denkt echter dat nieuwe kandidaten zich de komende jaren gaan melden aan het front. "Spelers als Neymar, Kylian Mbappé en Luis Suárez kunnen gaan meedingen om de prijs."

Tussen Messi en Ronaldo heerst een sportieve rivaliteit, maar de ster van Real Madrid zei onlangs dat ze in de toekomst wellicht vrienden kunnen worden. "Ik weet niet of we ooit vrienden zullen worden", reageert Messi, die zaterdag zijn contract bij Barcelona verlengde, in een interview met Marca. "Een vriendschap bouw je op door samen tijd door te brengen en elkaar te leren kennen. Maar we hebben geen relatie met elkaar. We zien elkaar alleen tijdens prijsuitreikingen en dat zijn de enige momenten waarop we elkaar spreken. Onze levens kruisen elkaar niet vaak."

Messi spreekt met veel respect over de club van Ronaldo, die in een dip verkeert. Van de laatste vijf officiële wedstrijden won Real Madrid er maar twee. "Het is slechts tijdelijk", verzekert Messi. "Dit is niet de eerste keer dat een topclub door zo'n fase gaat. Uiteindelijk zullen ze meedoen om alle prijzen, vanwege de spelers die ze hebben. Dat heeft Real altijd al gedaan."

In het interview wordt Messi ook gevraagd naar het komende WK in Rusland en in hoeverre hij het betreurt dat een speler als Arjen Robben, tegen wie Messi het in 2014 opnam, er niet bij is. Daar gaat hij niet direct op in. "Veel teams komen problemen tegen tijdens de kwalificatie, dat zie je in Zuid-Amerika en Europa. De verschillen tussen landen worden kleiner. Elk goed georganiseerd klein land kan voor problemen zorgen. Nederland is er niet bij, net als Italië. Die ploegen doen al decennia mee aan WK's en niemand had het van tevoren verwacht."

"Het Italiaanse voetbal zit niet op het niveau van de afgelopen jaren, dat is de realiteit", analyseert Messi. Dat komt volgens de vijfvoudig Ballon d'Or-winnaar niet alleen omdat Italië nu het WK misloopt. "Voetbalgrootmachten als AC Milan en Internazionale zijn niet hetzelfde als tien jaar geleden. Dat heeft zijn weerslag op het hele Italiaanse voetbal. Ze proberen stap voor stap de draad weer op te pakken. Het belangrijkste is dat die twee clubs zich weer laten gelden op het Europese podium."