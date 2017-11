Advocaat lijkt geen optie voor WK-deelnemer: ‘Dat wordt hem nagedragen’

Dick Advocaat ziet het zitten om bondscoach van een WK-deelnemer te worden, maar bij Australië gaat hij waarschijnlijk niet aan de slag. Net als landgenoten Bert van Marwijk en Guus Hiddink wordt Advocaat genoemd als nieuwe keuzeheer van the Socceroos. Vanwege zijn verleden lijkt Advocaat echter geen optie, zegt Han Berger.

Berger was tussen 2009 en 2014 werkzaam als technisch directeur bij de Australische voetbalbond en bekleedt momenteel diezelfde functie bij Sydney FC. Het is volgens hem niet zo dat er alleen Nederlandse kandidaten zijn. "De supporters en de media wijzen vooral naar Graham Arnold (oud-speler NAC, red.). Hij is onze trainer bij Sydney FC, dus eerlijk gezegd zitten wij daar niet op te wachten."

"Advocaat lijkt door zijn verleden geen optie", vervolgt Berger in gesprek met de NOS. Hij wijst naar 2007: toen was Advocaat rond met Australië, maar besloot hij toch om bij Zenit Sint-Petersburg te blijven. "Dat wordt hem nagedragen. Hij is hier ook nog niet met de functie in verband gebracht." Bovendien leeft in Australië het idee dat Hiddink min of meer is gestopt als trainer, zegt Berger. "Van de genoemde Nederlanders denk ik dat Van Marwijk nog de meeste kans maakt."