‘Die avond in Parijs heeft Bayern München wakker geschud’

Uli Hoeness acht het mogelijk dat Jupp Heynckes ook komend seizoen voor de groep staat bij Bayern München. De opvolger van Carlo Ancelotti is in principe aangesteld voor het restant van deze jaargang, maar velen pleiten voor een langer verblijf van Heynckes. Onder zijn leiding is de club weer opgerukt naar de koppositie van de Bundesliga en kwalificeerde Bayern zich voor de achtste finale van de Champions League.

"Dat is mogelijk, ja", reageert Hoeness op de vraag of Heynckes wellicht bijtekent. De 72-jarige trainer kreeg de kans om terug te keren bij Bayern, nadat een 3-0 nederlaag tegen Paris Saint-Germain zijn voorganger Ancelotti eind oktober de das om deed. "Door die avond in Parijs werd de club wakker geschud. Op die avond hebben we de koers ingezet voor wat we de afgelopen zes weken hebben gezien", citeert Der Spiegel.

"We hebben na die wedstrijd negen duels gespeeld en allemaal gewonnen. Onder Jupp Heynckes is de stemming compleet omgeslagen. Er is een heel andere spirit bij de club", aldus Hoeness, die Ancelotti desondanks wil bedanken. Het was niet makkelijk om de Italiaan te ontslaan, zegt Hoeness, maar wel noodzakelijk. "Toen ik het besluit aan hem kenbaar maakte, zei Carlo: 'Oké, je bent niet meer mijn baas, maar je blijft mijn vriend'. Dat is vrij bijzonder. Ik wens hem het beste."