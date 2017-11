Messi verlengt bij Barcelona en krijgt torenhoge afkoopsom

Lionel Messi heeft zijn contract bij Barcelona verlengd. Dat heeft de Spaanse grootmacht zaterdagochtend wereldkundig gemaakt. De Argentijnse sterspeler heeft zijn handtekening gezet onder een verbintenis die hem tot medio 2021 in het Camp Nou houdt. Zijn vorige contract liep in de zomer van volgend jaar af. De afkoopsom van Messi is bepaald op zevenhonderd miljoen euro.

Er heerst bij de supporters van Barcelona lange tijd onzekerheid over de toekomst van Messi bij de club, ondanks dat de aanvaller regelmatig te kennen gaf niets te zien in een vertrek. Afgelopen zomer zou hij al akkoord zijn gegaan met een contractverlenging bij Barça. Enkele weken geleden zei Javier Tebas, voorzitter van LaLiga, dat Messi zijn contract al had ondertekend en dat het wachten was op de mededeling van Barcelona. Deze kwam zaterdagochtend, een dag na dat Messi zijn vierde Gouden Schoen in ontvangst nam. De dertigjarige Messi heeft zijn contract nu dus met drie jaar verlengd.

Aan het einde van zijn nieuwe contract heeft Messi zeventien jaar in het eerste elftal van Barcelona gespeeld. Als dertienjarige kwam hij in het jaar 2000 over van Newell’s Old Boys en drie jaar later maakte hij zijn debuut in de vriendschappelijke wedstrijd tegen FC Porto. Onder Frank Rijkaard maakte hij op zeventienjarige leeftijd zijn debuut in het eerste elftal. Hij won tot dusver onder meer acht Spaanse landstitels, vier keer de Champions League en drie keer het WK voor clubs. In totaal kwam hij tot dertig grote prijzen, net als Andrés Iniesta. Geen speler won ooit meer prijzen met Barcelona. De Argentijns international won al vijf keer de Ballon d’Or, meer dan welke speler da nook. In 602 wedstrijden voor Barcelona was hij 523 keer trefzeker en daarmee is hij topscorer aller tijden van de club en LaLiga.