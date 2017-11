'Hoe dealt Lukaku als zo'n krankzinnige persoonlijkheid voor hem staat?'

Wim Kieft vraagt zich af hoe de rentree van Zlatan Ibrahimovic bij Manchester United uitpakt voor Romelu Lukaku. In de wedstrijden tegen Newcastle United (4-1 zege) en FC Basel (1-0 nederlaag) deed Ibrahimovic mee in de slotfase, nadat hij maandenlang buitenspel stond met een knieblessure. Vooralsnog is Lukaku de eerste spits van Manchester United.

De Belg maakte acht doelpunten in zijn eerste twaalf competitieduels voor the Red Devils. "Lukaku draait een prima seizoen, maar hoe dealt hij als zo'n krankzinnige persoonlijkheid voor hem staat en iedere dag in dezelfde kleedkamer zit. Die zal wel schrikken", voorspelt Kieft in zijn column voor De Telegraaf.

Volgens de analist is Ibrahimovic niet iemand die een rol op het tweede plan accepteert. "Zlatan neemt van alles mee. Ik vraag me af of Zlatan de persoonlijkheid bezit om te accepteren dat hij langzaam naar zijn topniveau moet toegroeien. Hij is niet de man om de tweede viool te spelen en daar krijgt Lukaku iedere dag mee te maken."