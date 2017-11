Dele Alli geniet: ‘Hij speelt een gigantische rol in mijn carrière’

Dele Alli geniet bij Tottenham Hotspur van de samenwerking met Mauricio Pochettino. De oefenmeester haalde Alli in 2015 weg bij MK Dons en dat bleek een gouden greep: de middenvelder heeft zich in rap tempo ontwikkeld tot dragende kracht. Dit seizoen weet Alli nog niet zo nadrukkelijk zijn stempel te drukken als vorig jaar, maar hij krijgt wel veel vertrouwen van Pochettino.

Begin deze maand scoorde Alli in Europees verband tweemaal tegen Real Madrid (3-1); in de Premier League staat de teller dit seizoen op elf wedstrijden en drie doelpunten. Ook als het minder gaat, kan Alli rekenen op de steun van Pochettino. "Hij is enorm belangrijk voor mij. Hij helpt me iedere dag op het trainingsveld en in mijn leven daarbuiten. Hij maakt je een beter mens en een betere speler", vertelt de Engels international aan Sky Sports.

"Hij speelt een gigantische rol in mijn carrière: we werken veel samen, we praten vaak en dat is

allemaal belangrijk voor een jonge speler. Je moet een trainer hebben die je kan vertrouwen en met wie je kunt praten. Wij vertrouwen hem als spelersgroep volledig. We weten dat hij besluiten neemt die het beste zijn voor de ploeg", vervolgt Alli. Hij erkent bovendien dat zijn seizoen 'met pieken en dalen' gaat, maar zegt er wel van te genieten.

"Dat is het belangrijkste", vindt de 21-jarige spelmaker. "Ik blijf het leuk vinden om voor Tottenham te spelen." Alli zegt zich constant te willen verbeteren. Hij heeft zichzelf dusdanig ontwikkeld dat de buitenwereld 'iedere wedstrijd' een doelpunt of assist van zijn voet verwacht, zegt hij. 'Als speler verwacht ik dat ook van mezelf, maar dat kan niet altijd. Dat betekent dan ook niet meteen dat je een slechte wedstrijd heb gespeeld. Al ben ik waarschijnlijk mijn grootste criticaster."