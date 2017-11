Schöne smeet met kussen na doelpunt PSV: ‘PEC Zwolle was veel beter’

Lasse Schöne hoopt dat PSV zondag punten laat liggen op bezoek bij Excelsior. De Eindhovenaren leken vorig weekend averij op te lopen tegen PEC Zwolle, maar diep in de blessuretijd bepaald Nicolas Isimat-Mirin anders (0-1). Volgens Schöne was het een kwestie van geluk en moet PSV op den duur ook punten gaan morsen.

In gesprek met Het Parool vertelt de middenvelder van Ajax dat hij het laatste kwartier zag van PEC - PSV. "Ik ben niet vaak boos, maar ik smeet bij dat doelpunt van PSV in de 93ste minuut wel een kussen op de grond. PEC was veel beter en dan zo'n goal. Knap van PSV? Nee, dat is niet knap, want ze speelden niet best", zegt Schöne.

PSV won de laatste acht wedstrijden in de Eredivisie. Toch laat de Deen, die het zondag zelf opneemt tegen Roda JC Kerkrade, zich niet ontmoedigen. "Ik kan me herinneren dat Ajax rond de winterstop ooit tien of elf punten achter heeft gestaan op PSV en toch kampioen is geworden. Ik houd me maar vast aan de gedachte dat PSV niet alles kan blijven winnen."