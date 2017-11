‘Toen ik naar Man United ging en hij naar Chelsea, stopten we met praten’

Rio Ferdinand en Frank Lampard braken rond hetzelfde moment door bij West Ham United en waren destijds boezemvrienden. Ze speelden samen tot Lampard in 2001 naar Chelsea vertrok; een jaar later kwam Ferdinand terecht bij Manchester United. Het tweetal sprak elkaar vervolgens nooit meer persoonlijk, vertelt de oud-verdediger.

Ferdinand en Lampard, beiden 39 jaar, maakten deel uit van een 'gouden generatie' in Engeland. "De verwachtingen waren torenhoog. We moesten iets winnen met de nationale ploeg. Maar wij konden clubvoetbal niet los zien van interlandvoetbal", blikt Ferdinand terug in gesprek met de Daily Mirror. In zijn autobiografie wijdde de clubicoon van Manchester United een heel hoofdstuk aan Lampard. "We groeiden samen op bij West Ham, maar daarna sloegen we allebei een andere weg in."

"Ik ging naar Manchester United, hij naar Chelsea. Tussen ons 16de en 21ste deden we alles samen. We sliepen op dezelfde kamer, we reisden samen…", somt Ferdinand op. Ze 'stopten' simpelweg met praten nadat ze ieder terechtkwamen bij een andere Engelse topclub. "We hadden het er nooit over, het stopte gewoon. Maar voordat ik mijn boek publiceerde, stuurde ik mijn hoofdstuk over Frank naar hem op om te vragen of hij er problemen mee had."

"Hij stuurde me een sms'je terug en schreef: 'Als ik een hoofdstuk over jou had geschreven, had ik precies hetzelfde geschreven. Woord voor woord'. We hadden geen hekel aan elkaar, maar ik wilde hem niets geven waar hij bij Chelsea zijn voordeel mee kon doen", aldus Ferdinand. "We groeiden uit elkaar, maar nu praten we weer. Hij was onlangs op mijn verjaardag. Het is absurd wat sport met persoonlijke relaties kan doen. Het slaat nergens op, die obsessie om te winnen."