Wenger ontkracht gerucht over Özil: ‘Ik heb geen grip op die speculaties’

Formeel mag Mesut Özil vanaf januari onderhandelen met andere clubs. De middenvelder van Arsenal staat vanaf dat moment nog maar een half jaar onder contract, waardoor een transfer een serieuze optie is. Volgens de Daily Mirror zou de Duitser al een voorcontract kunnen tekenen in Camp Nou ter waarde van circa 390.000 euro per week, maar Arsène Wenger benadrukt dat het nog niet zo ver is.

"Nee", reageert Wenger op de vraag of Özil een persoonlijk akkoord heeft met de Catalaanse club. De Fransman maakt zich niet druk om de geruchten rond zijn spelers, verzekert hij. "Ik heb geen grip op die speculaties. Ze hebben allemaal zaakwaarnemers die met iedereen kunnen praten. Dat gebeurt hun hele loopbaan. Ik ben er niet bezorgd om. Ik maak me meer zorgen om de prestaties van het team.

Behalve de contractsituatie van Özil is ook de toekomst van Alexis Sánchez onderwerp van gesprek in Engeland. In de zomer weigerde Wenger het tweetal te laten gaan, ondanks dat ze allebei begonnen aan hun laatste contractjaar. Ze zouden komende zomer transfervrij kunnen vertrekken, maar volgens Wenger zijn de onderhandelingen met het duo nog altijd gaande. Hij zal Özil en Sánchez zondag inzetten tijdens het uitduel met Burnley.

"Het zijn eerlijke jongens. Daar twijfel ik niet aan", benadrukt Wenger volgens Sky Sports. "Niemand weet wat er gaat gebeuren als ze uit hun contract lopen. Wij moeten ons bezig houden met zondag, zo simpel is het." De trainer beseft wel dat het tweetal nadrukkelijk in de schijnwerpers staat. "Özil en Sánchez worden bewierookt als het dankzij hen goed gaat met de ploeg, maar als het minder gaat dan krijgen zij juist meer kritiek. Ik wil dat het goed gaat met ons."