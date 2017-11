‘Contractsituatie van ’beste keeper ter wereld‘ zorgt voor frustratie bij Conte’

Thibaut Courtois gaat na het lopende seizoen zijn laatste contractjaar in bij Chelsea. De doelman wil pas in de zomer onderhandelen over een nieuwe verbintenis, gaf hij onlangs aan. Volgens de Daily Mail is trainer Antonio Conte 'gefrustreerd' over de situatie van zijn pupil. De Italiaan weet echter dat hij er persoonlijk niet voor kan zorgen dat Courtois bijtekent.

Courtois verdient momenteel 110.000 euro per week, maar zou dat graag verdubbeld zien. Mocht hij toch niet bijtekenen, dan wordt de sluitpost een interessante optie voor buitenlandse clubs. Juventus zoekt naar een opvolger voor Gianluigi Buffon, terwijl Courtois ook op het lijstje zou staan bij Paris Saint-Germain en Real Madrid. "Dit is een zaak voor de club, niet voor mij. Ik geef graag mijn mening over technisch beleid, maar de club moet zich buigen over het contract van Courtois", vertelt Conte in de Engelse pers.

"Ik kan je wel zeggen dat hij een van de beste, misschien wel de allerbeste keeper ter wereld is. Hij is voor Chelsea een heel belangrijke speler, maar de contractverlenging is iets voor de club', legt Conte uit. Volgens de oefenmeester van de regerend kampioen van Engeland weet Courtois hoe zijn perspectief eruitziet op Stamford Bridge. "Hij weet heel goed wat ik van hem denk. Ik schaar hem bij de besten ter wereld. Het staat vast dat hij de beste keeper ter wereld zal worden. Misschien is hij dat nu al."