‘Bij Man City kan Lozano morgen mee, bij Stoke zou hij het moeilijk hebben’

Hirving Lozano kwam afgelopen zomer over van Pachuca naar PSV en heeft in korte tijd een geweldige indruk gemaakt. De Mexicaanse aanvaller scoort aan de lopende band voor zowel club als land en het lijkt daardoor ondenkbaar dat hij nog jaren in het Philips Stadion speelt. Boudewijn Zenden spreekt lovend over de 22-jarige Chucky, die tot medio 2023 vastligt bij PSV.

Zenden werkt bij PSV als individuele trainer van de buitenspelers en staat geregeld op het veld met Lozano. "Hij is als een komeet de Eredivisie in gedenderd en gaat er, als het zo doorgaat, als een komeet weer uit”, zegt de oud-international in gesprek met de Volkskrant. “Maar hij is slim genoeg om te weten wanneer de tijd rijp is.”

Zenden verwacht dat Lozano vanuit Nederland naar LaLiga verkast, een competitie die de Mexicaan volgens de voormalig buitenspeler beter past dan de Engelse. “De Premier League is wel erg zwaar, hoor. Hangt ook van de club af. In het Manchester City van Guardiola kan hij morgen mee. Bij Stoke City zou hij het moeilijk hebben”, aldus Zenden. “Chucky is fysiek nog in ontwikkeling. Nog anderhalf jaar PSV lijkt me ideaal. Maar ja, als hij topscorer wordt, op het WK schittert, dat kunstgras zat is en er komt een megabod dan kan het snel gaan natuurlijk.”