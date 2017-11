Mesut Özil kan in Spanje 55.714 euro per dag verdienen

In de zoektocht naar een opvolger van de ontslagen Tony Pulis, is West Bromwich Albion uitgekomen bij Alan Pardew. De manager zit zonder club na zijn ontslag bij Crystal Palace en sprak al twee keer met West Brom. (Daily Mail)

Tony Pulis keert mogelijk alweer snel terug als manager in de Premier League. Hij is kandidaat bij Swansea City, dat Paul Clement de laan uitstuurt als er niet gewonnen wordt van Bournemouth. (Daily Mail)

De Duits international kan in januari een voorcontract tekenen in het Camp Nou, waar hij 390.000 euro per week kan gaan verdienen.