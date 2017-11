‘Als Bilal Basaçikoglu invalt, kun je als toeschouwer gerust naar huis gaan’

Feyenoord wacht al sinds 1 oktober op een overwinning in de Eredivisie. Het team van Giovanni van Bronckhorst is in de Eredivisie op een zevende stek terug te vinden en maakte daarnaast geen schijn van kans in de Champions League, met nul punten uit de vijf eerste groepsduels. In hoeverre is dat Van Bronckhorst, de kampioenenmaker van vorig seizoen, aan te rekenen? De coach is hoe dan ook zeer geliefd in Rotterdam, maar Rob Jacobs wijst erop dat de trainer altijd de kop-van-jut is.

"Van Bronckhorst heeft de gunfactor. Het is een keurige gozer en hij is enorm geliefd. Maar ook hij wordt beoordeeld op zijn resultaten", vertelt de oud-trainer van Feyenoord in gesprek met de NOS. Van Bronckhorst zag na de 1-0 nederlaag van dinsdag in de Champions League tegen Manchester City lichtpuntjes en 'een wereld van verschil' in vergelijking met de 0-4 nederlaag in eigen huis tegen de Engelsen. "Dat moet je als coach niet zeggen. Manchester City was nu al geplaatst. Het is jammer om als oud-Feyenoorder te zeggen, maar je maakt geen stappen!"

"Je krijgt voetballes en je hebt nul euro verdiend in de Champions League. Hoe kun je nu tevreden zijn met een 1-0 nederlaag? Feyenoord in de Champions League was een zielige vertoning." Dat Feyenoord drie wedstrijden per week moet spelen en wellicht ten onder gaat aan het drukke programma, gaat er bij de 74-jarige Jacobs niet in. "Dat vind ik de grootste kulwaanzin die er is. Ze hoeven op de terugreis toch niet te staan in het vliegtuig? Deze jongens hoeven niets anders te doen dan twee keer 45 minuten voetballen. In de bouw wordt veel harder gewerkt."

Het grote probleem van Feyenoord is volgens Jacobs de spelersgroep. Het ontbreekt in zijn optiek in iedere linie aan kwaliteit, maar hij begrijpt de keuzes van Van Bronckhorst ook niet altijd. "Als Bilal Basaçikoglu invalt, kun je als toeschouwer gerust naar huis gaan. Van zijn 100 invalbeurten is het 99 keer niks. Daar is de trainer ook verantwoordelijk voor. En steeds maar weer terugvallen op Jean-Paul Boëtius die volledig uit vorm is. Het is ook vreemd dat een talent als Emil Hansson geen kans krijgt."