Klopp: ‘Ik weet niet waarom hij bij Chelsea is vertrokken, maar ik ben blij’

Terwijl Philippe Coutinho in de zomer in afwachting was van een transfer naar Barcelona, haalde Liverpool Mohamed Salah naar Anfield. Een overstap van de Braziliaan naar het Camp Nou bleef uit en nu moet hij erkennen dat Salah de rol van smaakmaker van the Reds heeft overgenomen. De voor 42 miljoen euro aangetrokken aanvaller uit Egypte was in zijn eerste negentien officiële duels goed voor liefst veertien doelpunten.

"Mohamed is een geweldige voetballer", erkent Coutinho. "Iedereen, de spelers en de fans, zijn erg onder de indruk over de manier waarop hij zich hier heeft aangepast, aan de club en aan het team. Het is een zeer snelle voetballer en hij probeert altijd in beweging te zijn. Hij zoekt naar de vrije ruimtes en dat maakt het voor degene die de bal heeft veel makkelijker. Hij verdient het om in de schijnwerpers te staan, een geweldige jongen."

"Mohamed traint altijd hard en hij liet het zien wanneer we dat nodig hadden." Salah en consorten spelen zaterdag tegen Chelsea, de eerste werkgever van de Egyptenaar in Engeland. Hij kreeg geen kans in Londen en vertrok naar Italië, waar hij uiteindelijk voor Fiorentina en AS Roma uitkwam. "Hij was nog jong toen hij voor Chelsea speelde", zo reageert Jürgen Klopp. "Spelers ontwikkelen zich op die leeftijd, zeker als je vaak beroep op ze doet. Ik weet niet wat er met Mo bij Chelsea is gebeurd."

"Ik heb hem niet voor Chelsea zien spelen. Ik zag hem in een paar wedstrijden van FC Basel", zo stelt de voormalig trainer van Borussia Dortmund. "Daarna verdween hij van mijn radar. Totdat ik hem weer zag bij Fiorentina. Bij Chelsea heb ik hem niet gezien. Volgens mij heeft hij toen negentien wedstrijden gespeeld. Dat is normaliter geen slecht aantal voor een jonge speler in zijn eerste jaar bij Chelsea, maar hij wilde meer spelen. Ik weet niet waarom hij is vertrokken. Ik was niet geïnteresseerd. Als hij beter bij Chelsea had gespeeld, had hij nu niet bij Liverpool gespeeld. Daarom ben ik blij."