‘Vloggende’ Veldwijk gepasseerd: ‘Het is aan de speler zelf'

Lars Veldwijk zal harder moeten werken om zich terug in de basis te knokken bij FC Groningen. De spits werd vorige week zondag tegen Vitesse (4-2) gepasseerd door trainer Ernest Faber omdat hij de gevraagde topsportdiscipline niet kon opbrengen op het trainingsveld. Volgens het Dagblad van het Noorden begint Veldwijk ook tegen Feyenoord niet vanaf het eerste fluitsignaal.

Faber zegt tegenover het dagblad dat de gemaakte afspraken zijn aangehaald en de bal nu bij Veldwijk ligt. De krant schrijft dat de spits op het trainingsveld niet de gevraagde arbeid levert die hoort bij een profclub als FC Groningen, ‘terwijl hij – soms tot in de late uurtjes – wel excelleerde in de veelbekeken vlogs van zijn onder de jeugd zeer populaire Amsterdamse vriendin Monica Geuze'.

Faber is van mening dat Veldwijk meer in zichzelf moet investeren. "De talenten die hij heeft moet hij doorontwikkelen", stelt hij. "Dat betekent extra ballen schieten na de training, veel investeren in zichzelf. Zorgen dat-ie het kan volhouden. Die sprintjes van vijftig, zestig meter vormen een kwaliteit van hem, maar daar moet je wel aan werken. Daarin is rust nemen ook heel belangrijk. Wij reiken hem de hand, maar die moet hij wel zelf grijpen. Hij heeft daarin ook verplichtingen richting zijn collega’s. Het is aan de speler zelf. Maar wacht vooral niet te lang, want we gaan wel verder."