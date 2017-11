Mourinho legt uit: ‘Hij begon heel goed, daarna verdween hij in wedstrijden’

José Mourinho eist verbetering van Henrikh Mkhitaryan. De manager van Manchester United is van mening dat de spelmaker uit Armenië 'verdween' in zijn wedstrijden voor the Mancunians. Mkhitaryan was in de eerste drie Premier League-duels goed voor drie assists, alvorens hij in september goed was voor een treffer in de 4-0 zege op Everton. Daarna verdween Mkhitaryan langzamerhand uit beeld.

Mkhitaryan ontbrak in aanloop naar de laatste wedstrijden tegen Newcastle United en FC Basel zelfs in de wedstrijdselectie. Mourinho geeft nu aan dat hij zaterdag tegen Brighton Hove Albion mogelijk beroep doet op de technicus. "Ik was niet blij met zijn laatste wedstrijden. Ik heb het niet over een of twee wedstrijden, ik heb het over drie, vier en vijf wedstrijden", verklaart hij in aanloop naar het duel op Old Trafford.

"Hij begon heel goed aan het seizoen, maar daarna verdween hij langzamerhand in wedstrijd. Zijn prestaties op het gebied van doelpunten maken, assists geven, druk zetten, balverovering op de helft van de tegenstander, als nummer tien van het elftal, gingen beetje bij beetje achteruit", zo oordeelt Mourinho. "Dat was voldoende reden om hem niet bij de selectie te halen. Anderen werkten hard om een kans te krijgen."

Mkhitaryan startte in tien van de eerste elf Premier League-duels van Manchester United. Na zijn wissel in de 62e minuut tegen Chelsea (1-0 verlies) op 5 november kwam hij niet meer in het verhaal voor. Diverse media in Engeland verzekeren dat Borussia Dortmund de intentie heeft om Mkhitaryan terug naar Duitsland te halen.