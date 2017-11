Hartritmestoornissen verklaren absentie bij United: ‘Heb een ingreep gehad’

Michael Carrick speelde dit seizoen nog geen minuut voor Manchester Unietd in de Premier League. De buitenwacht tastte langere tijd in het duister over de afwezigheid van de 36-jarige middenvelder, die op 20 september in het bekerduel met Burton Albion voor het laatst in actie kwam voor het team van manager José Mourinho.

Carrick maakt via zijn officiële Twitter-account bekend dat hij met hartritmestoornissen kampte. "Nadat ik een raar gevoel kreeg tijdens een wedstrijd in september ben ik uitgebreid getest. Het bleek dat mijn hartritme onregelmatig was", legt de voormalig Engels international uit. "Dit probleem is volledig onderzocht en ik heb een ingreep gehad. Daarna moest ik mijn trainingsarbeid langzaam opbouwen."

Carrick, die al sinds 2006 voor Manchester United uitkomt, was vorig seizoen nog een vaste waarde bij the Mancunians en beschikt over een aflopend contract. "Ik wil iedereen verzekeren dat ik gezond ben en dat ik hard aan het trainen ben met het team. Ik ben fitter aan het worden en probeer snel weer in aanmerking te komen voor een plek bij de wedstrijdselectie."