‘Met dit elftal en deze begroting zijn we verplicht om kampioen te worden’

NEC deed vrijdagavond uitstekende zaken. De koploper van de Jupiler League liep door een 2-1 overwinning in de topper tegen Jong Ajax uit op meerdere concurrenten. De Nijmegenaren staan na acht zeges in successie zeven punten voor op Jong Ajax en Fortuna Sittard en negen op De Graafschap.

Het gat met Telstar, maandag de tegenstander van NEC, is na veertien duels al tien punten. Mohamed Rayhi heeft er alle vertrouwen in dat de Nijmeegse club een mooie seizoen tegemoet gaat. "We gaan ook kampioen worden", vertelde de vleugelaanvaller tegenover FOX Sports. "We moeten met dit elftal, met deze club kampioen worden, zo simpel is het. Met dit elftal en deze begroting zijn we verplicht om kampioen te worden."

"Er is geen andere mogelijkheid." Rayhi erkent dat het spel van vrijdagavond niet goed was. "We speelden een heel slechte eerste helft. Het was alsof iedereen wat lui was en dacht dat we het wel even zouden doen. We werden pas wakker in de tweede helft na de 0-1. Nu pakt het goed uit. Maar het kan ook verkeerd aflopen. Daar moeten we aan gaan werken."

De Amsterdammers kwamen in Nijmegen op voorsprong door een treffer van Noussair Mazraoui. Rayhi nam echter al snel de gelijkmaker voor zijn rekening, waarna Guus Joppen er na een enorme fout in de defensie 2-1 van maakte.