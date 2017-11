Nemanja Gudelj: ‘Als je ziet dat Paulinho een transfer naar Barcelona maakt’

Nemanja Gudej was afgelopen weekeinde toeschouwer bij de competitiewedstrijd NAC Breda - Ajax (0-8) en zat vrijdagavond ook op de tribune bij AZ - FC Twente (2-0). De middenvelder van Tianjin TEDA heeft nu vakantie, daar het seizoen in China ten einde is. Gudelj kwam tot negentien wedstrijden, waarin hij eenmaal trefzeker was.

Gudelj heeft het naar zijn zin in China. "Het was in het begin even wennen, maar ik had niet verwacht dat het zo goed zou zijn", vertelde de voormalig speler van NAC Breda, AZ en Ajax in gesprek met FOX Sports. "Heel veel mensen zijn er zelf niet geweest en die horen dan verhalen van hoe het is. Daarom had ik zelf niet verwacht dat het zo goed zou zijn, maar het leven en het eten is er goed."

Gudelj heeft nog een contract tot 2019 met Tianjin TEDA, dat afgelopen seizoen als dertiende in de SuperLeague eindigde. Een vertrek is in principe niet aan de orde. "Nu het seizoen afgelopen is begint de interesse wel te komen. Maar ik ben van plan in China te blijven, omdat ik er tevreden ben."

"Als je ziet dat Paulinho een transfer naar Barcelona maakt, dan weet je dat de Chinese competitie ook in de gaten gehouden wordt. Er spelen hier nu zoveel goede spelers, dat ook de Europese clubs kijken naar de Super League. Het is niet zo dat als je naar China gaat, je nooit meer terug kan komen", zo besloot Gudelj.