Bayern München bevestigt deal met Juventus voor 46 miljoen euro

Douglas Costa is ook de komende jaren speler van Juventus. Ondanks zijn relatief bescheiden rol bij Juventus hebben de Italianen de optie tot koop in het huurcontract gelicht, zo laat Bayern München vrijdag weten. In de zomer maakt Douglas Costa voor een extra veertig miljoen euro definitief de overstap naar Turijn.

Een verrassing is het nieuws niet. Afgelopen zomer telde Juventus zes miljoen euro neer om de Braziliaan op huurbasis over te nemen en toen werd al duidelijk dat er een koopoptie van veertig miljoen euro in het contract zat. Die zou automatisch worden geactiveerd bij het bereiken van een aantal sportieve doelstellingen en mogelijk is dat de reden dat de transfer nu permanent wordt.

Douglas Costa heeft nog geen basisplaats veroverd bij zijn nieuwe club. Dit seizoen stond de aanvaller pas vijfmaal in de basis in de Serie A; in totaal heeft hij tien competitieduels en één doelpunt achter zijn naam staan. Voorzitter Karl-Heinz Rummenigge beaamde de transfer vrijdag tijdens de algemene vergadering van Bayern. "Douglas Costa gaat komende zomer voor een totaalbedrag van 46 miljoen euro definitief naar Juventus."